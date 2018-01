Football sala: aperte le iscrizioni alla Baby Alassio Cup C8

Alassio. La Federazione Italiana Football Sala, ente che promuove e sviluppa la disciplina del calcio a 5 AMF, ovvero il calcetto con le regole originali affiliata all’Asociacion Mundial de Futsal e alla Futsal European Federation, annuncia che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Baby Alassio Cup C8, torneo organizzato in concomitanza del campionato europeo C20 che si disputerà dal 16 al 18 febbraio ad Alassio. La manifestazione vedrà la partecipazione, oltre della Nazionale italiana, di Francia, Svizzera, Spagna e Marocco per giocarsi tre posti nella prossima Coppa del Mondo AMF di categoria in programma a novembre in Colombia.

La coppa sarà riservata alla categoria Piccoli Amici (nati negli anni 2010, 2011 e 2012) e si disputerà sabato 17 febbraio, con iscrizione limitata ad otto squadre.

Le gare si disputeranno dalle ore 14,30 alle 19 presso il PalaRavizza di Alassio in via San Giovanni Battista ad Alassio e l’iscrizione della squadre è gratuita. Non è previsto alcun biglietto di ingresso ed i piccoli atleti avranno poi la possibilità di incontrare i giocatori delle nazionali e vedere le partite del campionato europeo.