Finale Ligure. Grave incidente questa mattina in via Caprazoppa (la strada provinciale 490) a Finale Ligure dove tre vetture si sono scontrate violentemente.Il bilancio dello schianto è di tre feriti che sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale Santa Corona dalle ambulanze della Croc Bianca di Finale e della Croce Verde di Finalborgo.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente (dei rilievi si sono occupati la polizia stradale e i vigili finalesi), sembra che il conducente di una vettura, una Peugeot, che procedeva in direzione mare, abbia perso il controllo (probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia) finendo nella corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un’Alfa Romeo che, a sua volta, è stata poi tamponata da una terza auto.

Per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Inevitabilmente lo schianto ha causato disagi alla circolazione: via Caprazoppa è rimasta momentaneamente aperta a senso unico alternato.

Il tratto non è nuovo ad incidenti simili, l’ultimo è della scorsa settimana, sotto accusa l’asfalto definito dagli automobilisti della zona come inadeguato in particolare quando, come oggi, è reso viscido dalla pioggia.