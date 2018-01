Finale, Mauro Ermanno Giovanardi alla Fortezza di Castelfranco presenta “La Mia Generazione”

Finale Ligure. Venerdì 5 gennaio, alle 17.30 alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, Mauro Ermanno Giovanardi, celebre cantante, produttore e bassista, già leader dei La Crus prima di intraprendere la carriera da solista, presenterà il suo nuovo album “La Mia Generazione”.

Si tratta di una raccolta di rivisitazioni di alcuni classici della musica italiana degli Anni Novanta contenete alcuni dei brani più rappresentativi del rock italiano di quel decennio. Per questa particolare raccolta, l’artista brianzolo ha collaborato con personaggi del calibro di Manuel Agnelli, Rachele Bastreghi (Baustelle), Emidio Clementi (Massimo Volume), Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Samuel (Subsonica).

L’incontro a Castelfranco è a ingresso libero e si articolerà in una intervista ed in uno showcase acustico in cui l’artista canterà accompagnato alla chitarra da Marco Cosma Vignera Carusino. A seguire ci sarà un aperitivo con l’artista e il firma copie presso il bar-ristorante della fortezza.

L’iniziativa fa parte del progetto culturale “La Fortezza Ritrovata” dell’Associazione Culturale E20, realizzato grazie al sostegno della fondazione “Compagnia di San Paolo” ed al patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Il concerto è inoltre inserito nella rassegna “Inverno d’Autore”, diretta da Roberto Grossi e Massimo Schiavon, che ha gemellato la rassegna “Mezzaluna d’autore”, che si svolge in uno storico locale Alassino, con i nuovi appuntamenti musicali che si svolgono nella splendida cornice della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure.

La manifestazione si svolgerà in un locale coperto e riscaldato, anche in caso di maltempo.