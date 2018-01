A Finale manifesti con le regole per affittare casa ai turisti: via ai controlli contro gli abusivi

Finale Ligure. Dal 2 gennaio a Finale si leggono sui muri della città manifesti voluti dall’amministrazione Frascherelli volti ad avvisare e rammentare ai cittadini le norme che regolamentano gli affitti degli appartamenti ad uso turistico.

“Un chiaro segnale di richiamo al rispetto delle regole e delle norme, una tutela del turismo fatto in modo trasparente e professionale – dichiara il primo cittadino Ugo Frascherelli – anche in virtù della imposta di soggiorno introdotta per quest’anno per i mesi di luglio ed agosto. L’esigenze di uniformare le normative agli adempimenti delle attività alberghiere in materia di anti terrorismo e fiscale richiedono l’iscrizione agli appositi elenchi regionali e l’accredito al sito on line della questura per la denuncia delle presenze. In questo modo si crea una tracciabilità dei dati a cui occore adeguarsi per le esigenze di cui sopra”.

“Il Comando di Polizia inizierà quindi ad incrociare i dati provenienti dagli archivi degli iscritti autorizzati con le piattaforme degli affitti on line – annuncia il sindaco – Questa attività inizierà nelle prossime settimane, pur essendoci già state multe e sanzioni anche a dicembre, su alcuni casi riscontarti dagli uomini della polizia municipale”. Prenderà il via dunque un percorso di controlli ben strutturato: nei prossimi mesi si valuteranno gli obiettivi raggiunti.