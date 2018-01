“Finale Ligure Viva” al lavoro per le elezioni comunali: ecco due candidati sicuri del movimento

Finale Ligure. Il movimento politico “Finale Ligure Viva” che da tempo si è staccato dalla maggioranza del sindaco Ugo Frascherelli è sempre al lavoro in vista delle prossime elezioni comunali nel 2019: il nuovo anno inizia con un passo in avanti del gruppo finalese, che ha annunciato due nomi sicuri che saranno in lizza per la prossima sfida elettorale, ovvero l’ingegnere Antonella Puccio, vice presidente di “Finale Ligure Viva”, e Marco Scardino, medico e vice coordinatore del movimento finalese.

In realtà il movimento finalese ha parlato anche di un terzo nome, sul quale vige ancora il massimo riserbo, in quanto deve ancora sciogliere le proprie riserve su una sua possibile candidatura.

Non è un mistero che il gruppo di “Finale Ligure Viva”, dopo la negativa esperienza nell’attuale amministrazione comunale, sia al lavoro per presentare una propria rosa di nomi in vista di una compagine unitaria di centro destra, che racchiude le forze moderate e di opposizione, verificando e valutando un possibile candidato sindaco unitario ed un programma condiviso.

Dopo il nome di Livio Operto come candidato sindaco del centro destra, ipotesi tramontata, si cerca la personalità giusta in grado di assemblare tutte le componenti della coalizione. Per ora solo incontri, contatti e prime riunioni per sondare il terreno, ma il percorso è già iniziato e il movimento finalese vuole procedere spedito in vista del voto tra un anno e mezzo.