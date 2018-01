Finale Ligure, scontro tra auto alla Caprazoppa: due feriti, Aurelia bloccata

Finale Ligure. E’ di due feriti, i conducenti delle auto coinvolte, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia a Finale Ligure, all’altezza della Caprazoppa. Stando alle prime informazioni, pare che si sia verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro si è verificato intorno alle 12 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e dei vigili del fuoco, oltre all’automedica del 118: le due persone a bordo delle auto rimaste incidentate sono state soccorse e trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non hanno riportato gravi ferite o traumi e le loro condizioni non sono giudicate gravi dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Finale Ligure, che sta svolgendo i rilievi del caso. Lo scontro tra le due auto e l’intervento dei soccorritori ha provocato lo stop alla circolazione stradale, con code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni: disagi e lunghi tempi di percorrenza per gli automobilisti in transito.

Solo con la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza viarie la situazione tornerà alla normalità.