Finale Ligure, ecco il piano delle opere pubbliche per il 2018: interventi per 2,4 mln di euro

Finale Ligure. 2 mln e 450 mila euro per più di 10 cantieri che saranno tutti aperti nel 2018 a Finale Ligure. Questa mattina conferenza stampa durante la quale il sindaco Frascherelli e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi hanno illustrato il piano di azione legato alle opere pubbliche che partiranno nel corso di quest’anno: Via Drione e Via Molinetti, conclusione di Via Porro/Via Castelli, riqualificazione passeggiata a mare di Pia, passeggiata di collegamento Porto/Varigotti, sottopasso di Via Brunenghi, torri faro dello stadio Borel, ripascimento con contestuale disalveo dello Sciusa, rotonda sp 490, e circa 600 mila euro per la manutenzione strade, asfalti ed immobili di proprietà comunale.

“Una lista molto ricca ed ormai tutti interventi che verranno concretizzati nei prossimi mesi. Anni di lavoro, di progettazione e di autorizzazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a concretizzare molte delle promesse delle campagna elettorale ad un anno e mezzo dalla scadenza del mandato” affermano congiuntamente Frascherelli e Guzzi.

“Ringraziamenti doverosi all ufficio tecnico ed al reparto di Ragioneria con l’assessore Venerucci che si unisce alle dichiarazioni di soddisfazione, rimanendo cosciente che il lavoro da fare arriva adesso. Un ultimo anno intero che si preannuncia scoppiettante. Tanto lavoro sul territorio che di certo porta molti benefici non solo disagi in termini di cantierizzazioni”.

“E le progettazioni di quest anno si concentreranno su Via Brunenghi, Polo Sicurezza e passeggiata a mare di Varigotti, tre sogni che la maggioranza vuole lasciare in eredità per il prossimo mandato amministrativo” concludono Frascherelli e Guzzi.