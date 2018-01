Finale Ligure nuovamente protagonista di un “Capodanno sul filo”

Finale Ligure. Nota per il suo entroterra ricco di sentieri e falesie, capitale degli sport outdoor a livello Europeo, quest’anno Finale Ligure è stata anche protagonista grazie alle fantastiche rocce a picco sul mare che costeggiano la strada che unisce Varigotti a Noli, dove un gruppo di slackliners provenienti dalla Svizzera, dall’Italia, dal Belgio e dalla Spagna hanno montato per l’occasione ben 6 linee lunghe dai 50 ai 290 metri.

La passione per la Slackline, per lo sport e per l’outdoor ha unito i ragazzi nel fantastico tratto del Malpasso per esibirsi e confrontarsi camminando su una fettuccia sospesi nel vuoto, attirando così molteplici fotografi e videomaker della zona.

Tra i numerosi atleti accorsi per festeggiare il capodanno spiccano per la loro fama a livello mondiale gli slackliners Samuel Vollery, fondatore dell’azienda Slacktivity e Tom Peek, che affermano di aver scelto come meta Finale Ligure perchè tra le più belle al mondo nell’ambito della slackline e dell’arrampicata sportiva.

Ad unirsi sono stati anche gli atleti dell’associazione Slackline Italia e i due slackliners del posto Antonio Bonomo e Ivan Soddu, che hanno aiutato e supportato i ragazzi provenienti dalla Svizzera, dal Belgio e dalla Spagna.