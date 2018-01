Finale Ligure. Nuova vita per il cinema Ondina di Finale Ligure. Dopo la raccolta firme e il “pressing” sull’amministrazione comunale per la riapertura dello storico cinema, situato sul lungomare finalese, è pronto il progetto.

I lavori di restyling, che avranno un costo di circa 180mila euro, partiranno a fine febbraio e l’apertura della sala dovrebbe avvenire dopo circa 3 mesi dall’avvio degli interventi. La nuova sala conterrà 135 posti a sedere e sarà riservato spazio alla tecnologia, al digitale e alle interazioni multimediali. La gestione sarà affidata ad un’associazione no profit su incarico del concessionario dell’area del cinema, che finanzia il restyling assieme alla proprietà, dopo la convenzione stipulata con il Comune di Finale Ligure

di 8 Galleria fotografica Finale Ligure, nuova vita per il cinema Ondina









“Sarà un centro culturale a 360 gradi, – ha affermato Carlo Renga, gestore di cinema e operatore cinematografico di lungo corso, con un probabile ruolo di direttore artistico del cinema Ondina – Un oratorio laico che dovrà coinvolgere tutta la città e le associazioni. Un progetto voluto dal Comune e in controtendenza rispetto alla chiusura di tanti cinema in zona”.

“Sarà un contenitore ideale per cinema, teatro ed eventi: un nuovo polo di aggregazione, in particolare per i giovani” – ha aggiunto l’assessore Claudio Casanova. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Ugo Frascherelli: “Il Comune produrrà tutti gli atti amministrativi necessari per vedere riaperta una struttura storica per la comunità finalese, siamo convinti del progetto e speriamo prima dell’estate di poter inaugurare il nuovo cinema Ondina”.