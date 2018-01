Finale Ligure. Il 5 e 6 gennaio la bocciofila in via Cadana a Finalpia ospiterà una “due giorni” dedicata ai produttori ed alle aziende agricole liguri che producono olio di oliva e derivati ed altri prodotti tipici. Finale Ligure festeggia l’olio nuovo ed i prodotti tipici locali con un evento dedicato alle tipicità del territorio, in particolar modo uno dei prodotti più preziosi ed apprezzati della nostra Riviera: l’olio extra vergine di oliva.

L’esposizione si aprirà il 5 gennaio alle 10 e sarà visitabile fino alle 18: sarà visitabile anche il giorno 6 con lo stesso orario. L’ingresso è libero.

Si tratta di un evento particolarmente atteso in quanto celebra uno dei prodotti della terra ligure conosciuti a livello internazionale: il nostro olio di oliva .L’esposizione consentirà la degustazione ed anche l’acquisto di olio ligure e derivati, formaggi e marmellate.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.