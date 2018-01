Finale Ligure, ecco il bando per contributi nel settore turismo, cultura, sport e sociale

Il Comune di Finale Ligure ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi per la realizzazione di proposte progettuali relative alle aree di intervento turismo, cultura, sport, sociale, relative all’anno 2018.

L’avviso e la modulistica per presentare la domanda, unitamente al vigente regolamento, sono disponibili ai link:

http://www.comunefinaleligure.it/comunicazione/bandi-gare/2018/avviso-pubblico-contributi

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/news/2018/avviso-pubblico-contributi

“In un’ottica di razionalizzazione delle risorse finanziarie e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’amministrazione comunale finalese intende consolidare e promuovere progetti finalizzati alla realizzazione di interventi nell’ambito sociale, culturale, turistico e sportivo che siano coerenti con le proprie finalità istituzionali e con il proprio quadro di programmazione e di intervento, anche nell’ottica del mantenimento delle tradizioni proprie del territorio, perseguendo l’obiettivo di un risparmio di risorse ed avvalendosi della collaborazione di associazioni di promozione sociale e di volontariato aventi sede nel comprensorio finalese” affermano dal Comune.

“L’avviso pubblico ha pertanto l’obiettivo, attraverso l’erogazione di contributi ai soggetti di cui all’art 10 del vigente regolamento, di favorire una pianificazione di eventi e manifestazioni nell’intero territorio comunale per il conseguimento dell’interesse pubblico.

I contributi saranno pertanto diretti a sostenere documentati progetti di attività definiti da un preciso progetto da inserire nel programma del Comune di Finale Ligure, corredati da un piano economico-finanziario e da una relazione sugli eventuali precedenti esiti e che preferibilmente coinvolgano più partner ed operatori”.

La domanda di contributo dovrà presentata al protocollo del Comune di Finale Ligure (via Pertica, 29) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno venerdì 2 febbraio 2018 (ore 23,59.59 dello stesso giorno in caso di invio via posta elettronica certificata – PEC indirizzata a comunefinaleligure@legalmail.it).