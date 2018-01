Finale, la scuola media Aycardi-Ghiglieri vende arance in piazza di Spagna per sostenere la ricerca sul cancro

Finale Ligure. La scuola secondaria di primo grado “Aycardi-Ghiglieri” ha allestito ieri in piazza di Spagna un banchetto per la vendita delle arance della salute a sostegno all’AIRC, l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Alunni, genitori e docenti si sono resi partecipi all’iniziativa per sostenere concretamente la raccolta fondi AIRC per la lotta contro il cancro.

La scuola partecipa da qualche anno al progetto “AIRC nelle scuole” con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e di sensibilizzare i giovani al volontariato. “Il progetto – spiega la docente Francesca Bolla – prevede alcune attività svolte dal docente sui corretti stili di vita a partire dall’alimentazione, l’intervento di un ricercatore AIRC in classe che condivide con gli alunni l’entusiasmo, la fatica e i risultati legati al suo lavoro, e ancora concorsi e iniziative speciali”.

Tra le iniziative speciali “Cancro io ti boccio” che si svolge, come avvenuto ieri, distribuendo le Arance della Salute.