Finale Ligure. Un nuovo rinforzo per mister Pietro Buttu, nel tentativo di raggiungere la salvezza in Serie D. Il Finale 1908 ha raggiunto un accordo con il Foggia Calcio per il trasferimento del calciatore Manuel Visani.

Il difensore, di piede mancino e classe 1999, arriva a titolo definitivo dopo aver passato tutta la trafila giovanile nel settore giovanile della società pugliese fino alla squadra Primavera.

Queste le prime parole del giocatore, arrivato per contribuire alla causa giallorossoblù grazie alla mediazione portata avanti dall’avvocato Mauro Nucera: “Arrivo da una piazza calda, so cosa mi aspetta e cosa vogliono da me la società, il mister e i compagni. Col mister ho già parlato, so cosa vuole da me e speriamo di poter raggiungere il più presto possibile l’obbiettivo salvezza“.