“Figli” dei due gruppi Facebook rivali, la tragedia del suicidio di due innamorati a Savona

PROLOGO

Della bella Savona,

Oggi vi narro.

Di odio, di amore, di fibra veloce

Di due gruppi nemici

Di guerra feroce.

Della bella Savona

in un futuro lontano

in un futuro vicino

Oh, chissà, proprio oggi

Proprio tu, col tuo telefono in mano

Stai combattendo quella guerra

Anche se ti sembra strano.

Due gruppi rivali,

Savona la bella

Si apra il sipario

E cominci la guerra.

La scorsa notte sono stati ritrovati i cadaveri abbracciati di due giovani adolescenti. Il ritrovamento è avvenuto ad opera di un custode della fortezza, dove, pare, i giovani si fossero rifugiati per un incontro segreto.

Da alcune indiscrezioni sembra che i due giovani siano proprio i figli dei capi dei due gruppi Facebook rivali della nostra città. La nostra redazione ha cercato di ricostruire questa amara vicenda attraverso lo spionaggio dei due account. Rimangono aperti, comunque, molti interrogativi, che saranno presto al vaglio degli inquirenti.

La fanciulla è stata identificata come Giulietta Capuleti. Dopo le leggi del maggio del 2045, che hanno sancito la possibilità di effettuare la propria istruzione interamente sulle piattaforme on line, la giovane Giulietta usciva raramente di casa. I genitori di Giulietta, infatti, pare abbiano preferito quella strada, così come tanti altri.

Dopo i violenti scontri che hanno coinvolto i membri del proprio gruppo Facebook e quelli del gruppo rivale, poi, e successivamente alla creazione delle leggi di separazione tra gruppi, la vita della giovane si svolgeva per lo più in maniera virtuale.

Se facciamo un passo indietro, però, nessuno in realtà ricorda più le reali motivazioni che hanno portato a questa aspra rivalità. Le cronologie sono state cancellate dal black out del 2050; qualche nonno conserva ancora, però, qualche screenshoot che incrimina la fazione avversa.

I due gruppi, è noto ai più, giornalmente battagliano sui social a colpi di foto, calunnie, insulti. Le discussioni più animate finiscono poi, lo sappiamo bene, in sanguinosi regolamenti di conti al coltello nei quali la stessa Giulietta aveva perso tanti amici e parenti.

Romeo Montecchi pare sia il nome del ragazzo. Amava correre all’aria aperta. I suoi genitori lo avevano più volte rimproverato per questa sua bizzarra abitudine, e lo avevano più volte invitato a fare sport con il simulatore virtuale. Romeo, però, amava correre lungo il litorale e fermarsi sulla riva.

Il padre di Romeo era, in questi giorni, impegnato in una tempesta di odio mediatico contro il patriarca del gruppo rivale, proprio il padre di Giulietta. Aveva stretto alleanza con i gruppi animalisti cittadini, gli obesi e i vegani, ed erano entrambi pronti ad uno scontro fatale.

Il destino però ci ha messo lo zampino e ha, evidentemente, fatto incontrare i due giovani. Dalle chat private leggiamo che la passione tra i due è divampata immediatamente. Romeo descrive il loro primo amplesso come ‘acqua fredda in olio che frigge’. I due ragazzi hanno continuato la loro storia per qualche settimana, trasgredendo consapevolmente alle leggi che vietano i contatti tra componenti di gruppi differenti, fino a che sono stati sorpresi e fotografati insieme.

Come tutti sapete le foto dei due, impegnati in un bacio travolgente, sono state condivise su tutti i gruppi social e hanno provocato la guerriglia urbana della settimana scorsa. Dei ragazzi si erano poi perse le tracce, fino al macabro ritrovamento di ieri sera.

I due corpi giacevano nudi e abbracciati, senza vita. Vi postiamo i loro ultimo selfie prima del suicidio.

Mettete un like se preferite i Capuleti o un cuoricino se amate Montecchi.

