Albenga. “I fondatori e i benefattori dell’ospedale di Albenga si rivoltano nella tomba disgustati per le condizioni in cui è stata ridotta dalla politica una struttura moderna, efficiente, all’avanguardia e utile a un comprensorio molto vasto e articolato”.

Parola dei Fieui di caruggi che, sempre generosi (oggi anche polemici), questa mattina hanno consegnato all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga un’attrezzatura medica denominata Irypump, destinata all’ambulatorio per gli stomizzati.

La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del personale medico e paramedico e di alcuni pazienti e familiari e, nell’occasione, un rappresentante della ditta produttrice ha spiegato ai presenti come utilizzare il nuovo apparecchio all’avanguardia, utilizzato per la prima volta in Liguria e in grado di alleviare le problematiche fisiche e psicologiche degli stomizzati.

Particolarmente felice e commossa l’operatrice dell’ambulatorio Simona Bernardini per un sussidio di cui si sentiva forte necessità e messo ora a disposizione degli albenganesi grazie alla generosità dei “Monelli dei vicoli”, che non hanno però perso occasione lanciare una fiondata:

“Siamo grati a chi ci ha offerto la possibilità di aiutare chi soffre, ma nello stesso tempo proviamo un forte senso di rabbia. Oggi, infatti, abbiamo constatato ancora una volta l’abnegazione, l’impegno, la compartecipazione degli operatori a favore della Sanità pubblica e dei malati. E nello stesso tempo l’arroganza ottusa di chi non solo non sa utilizzare al meglio le risorse strutturali e umane di cui l’ospedale di Albenga è ricco, ma addirittura le boicotta e le umilia. E speriamo di non vedere l’attrezzatura da noi donata spostata a breve in qualche altro nosocomio”, hanno dichiarato i Fieui.