Albenga. A La Paz la Parigi – Dakar vive oggi un giorno di riposo che si interpone tra la tappa 6 e la tappa 7: anche per Fausto Vignola, in gara con le moto, è l’occasione per una pausa, prima di ripartire nella lunga marcia verso Còrdoba. La storica gara, infatti, si svolge in Sud America, un percorso decisamente innovativo rispetto a quanto visto in passato.

Per Vignola il piazzamento attuale è il settantanovesimo, a 10h 17′ 24” dal primo posto. Nell’ultima tappa Vignola aveva ottenuto l’ottantesimo posto, a 48’05” dal vincitore, il francese Antoine Meo, della Red Bull Ktm, che ha precedutodi solo 30” l’argentino Kevin Benavides e l’australiano Toby Price. Benavides guida la classifica generale, mantenendo 1’57” sul francese Adrien Van Beveren e 3’50” sull’austriaco Matthias Walkner.

Vignola ha cominciato la gara con un 124° posto, quindi un 94°, che è valso la salita al 112° posto della generale; la terza tappa l’ha visto al traguardo all’ottantesimo posto (numero 104 della generale), quindi è giunto 75° nella quarta tappa (93° nella generale) e infine 73° nella quinta frazione (81° nella generale). Un buon crescendo quello dell’atleta ligure, che mira soprattutto a giungere al traguardo

Domani si corre la La Paz – Uyuni, tappa di 425 chilometri, da corrersi soprattutto su fondo terroso e sabbioso. Pendenze difficili nel finale, soprattutto con la lunga discesa verso l’arrivo, che metterà a dura prova i mezzi dei concorrenti.