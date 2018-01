Albenga. Si sa ormai che Facebook e il mondo social sono invasi di “fake news”, notizie false e non corrispondenti al vero. La dimostrazione arriva questa mattina da Albenga, dove sul principale social network sono state diffuse delle foto che paragonano la situazione rifiuti romana con quella albenganese (prima foto), e nello specifico documentano un cumulo di rifiuti ed immondizia presenti all’Isola ecologica di via Gastaldi, all’angolo di via Dalmazia, affiancandole ad immagini provenienti dalla Capitale.

Il post pubblicato su Facebook ha generato subito dibattito, con commenti e “like” sul paragone rispetto alla situazione dei rifiuti, che nella cittadina albenganese è stata al centro di non poche polemiche e mugugni da parte dei cittadini.

Tuttavia quanto riportato su Facebook è assolutamente falso, in quanto poco dopo l’uscita del post l’amministrazione comunale ha voluto verificare di persona la situazione denunciata da un utente: così i tenici dell’Ufficio Ambiente del Comune di Albenga si sono recati sul posto, fotografando e riscontrando una situazione diametralmente opposta a quella descritta sui social (foto seconda e terza)

Dunque “truffaldine” le foto postate su Facebook, che hanno portato il Comune ad intervenire e controllare direttamente la situazione: area pulita e sgombra di rifiuti e di immondizia, tutto nella norma, insomma.