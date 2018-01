Dà in escandescenze sul treno e tira il freno di emergenza: intervento dei militari in stazione a Finale

Finale Ligure. Episodio movimentato ieri sera a bordo del treno Intercity 690 Milano-Ventimiglia che è rimasto fermo dalle ore 23 alle 23,30 alla stazione di Finale Ligure a causa di una passeggera che ha dato in escandescenze sul convoglio.

Secondo le informazioni trapelate, la viaggiatrice, una ventenne savonese, ha tirato il freno di emergenza e poi ha iniziato ad inveire e ad urlare verso chi tentava di avvicinarsi a lei. A quel punto il capotreno non ha potuto fare altro che allertare i carabinieri.

I militari della stazione di Finale Ligure sono subito intervenuti ed hanno bloccato la giovane che però non si è calmata nemmeno davanti alle divise. Visto lo stato di alterazione della ragazza, è stato chiesto aiuto ai sanitari e sono arrivate l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Finale.

La ventenne è stata poi accompagnata in codice giallo all’ospedale San Paolo per le cure del caso. Potrebbe rischiare una denuncia per interruzione di pubblico servizio.