Esame superato, ecco le 17 nuove guardie ambientali zoofile di Accademia Kronos

Alassio. Il 13 gennaio, presso l’oratorio dei Frati Cappuccini di Alassio, si è tenuta la prima sessione dell’esame da guardia ambientale zoofila di Accademia Kronos.

Le 17 nuove guardie sono Roberta Anselmo, Giuseppe Pipitone, Fulvio Moirano, Mario Massa, Giancarlo Correggia, Angelo Ferrero, Marco Palma, Giovanni Di Poto, Roberta Liandet, Luca Giordano, Sonia Cassiano, Federico Ubezio, Eleonora Santini, Elisabetta Visini, Andrea Launo, Anthony Martino. Tutti quanti hanno brillantemente superato la prova.

I responsabili di Accademia Kronos danno loro il benvenuto: “Da oggi si comincia a lavorare per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali potenziando la nostra presenza nelle provincie di Savona e Imperia. Un ringraziamento è doveroso farlo anche ai vari docenti che si sono alternati nella conduzione delle lezioni: Stefano Leva, Guido Lugani, Franco Foschini, Marco Bertolino (socio dell’Accademia e responsabile dell’ufficio legale interprovinciale Savona/Imperia), Marco Forno e da Salerno il dottor Mario Minoliti, responsabile nazionale delle guardie Accademia Kronos per l’aiuto organizzativo e per i consigli dati”.