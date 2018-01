Elezioni, soddisfazione Forza Italia: “Premiato il lavoro di Biasotti, bene anche per Vacca e Vaccarezza”

Provincia. Il Coordinamento Provinciale di Savona di Forza Italia esprime “viva soddisfazione per la candidatura al Senato dell’Onorevole Sandro Biasotti quale capolista nel collegio plurinominale proporzionale unico della circoscrizione Liguria, una conferma dell’ottimo lavoro svolto quale Coordinatore Regionale in armonia con il Presidente Toti, per la candidatura nel collegio uninominale maggioritario n° 2 del Senato della circoscrizione Liguria del Consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia di Angelo Vaccarezza e per la candidatura al n. 3 nella lista del collegio plurinominale n. 1 della Liguria del Coordinatore Provinciale di Forza Italia Santiago Vacca”.

“Si tratta – commenta lo stesso Vacca – di tre figure che con coerenza rappresentano Forza Italia nel proprio territorio fornendo esempio di capacità ed esperienza amministrativa oltre al profondo radicamento territoriale”.

Sandro Biasotti, già deputato nella XVI e nella XVII legislatura, rappresenta uno degli uomini – simbolo di Forza Italia. “Imprenditore di successo nel settore dei trasporti e successivamente in quello dell’automotive – scrive Vacca – ha contribuito alla costruzione del centro–destra ligure conquistando la Regione e divenendone presidente nel 2000. Dal 2014 svolge, con grande equilibrio, il ruolo di coordinatore per la Regione Liguria del movimento politico di Silvio Berlusconi. Grazie ai due mandati parlamentari espletati (ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di capogruppo alla Camera della Commissione Trasporti) gode di una solida esperienza politica”.

“Angelo Vaccarezza è promotore finanziario, Forza Italia, già sindaco di Loano, Presidente della Provincia di Savona, ora Capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria – ricorda il coordinamento provinciale – Iscritto a Forza Italia dalla sua fondazione di cui è stato vice coordinatore regionale”.

Santiago Vacca, commercialista, in Forza Italia dagli anni novanta rivestendo più ruoli (responsabile amministrativo, vice coordinatore provinciale, membro del coordinamento regionale) ed ora coordinatore proovinciale. Ha ricoperto dal 1997 ad oggi incarichi amministrativi: vicesindaco di Borghetto Santo Spirito (Sv), poi sindaco. Consigliere provinciale dal 2004 poi capogruppo di Forza Italia dal 2009 ed infine assessore dal 2011 al 2014 con deleghe ai Trasporti, Logistica, Ambiente/Rifiuti e relativo ciclo, Difesa suolo/Risorse idriche e relativo ciclo. Attualmente amministratore unico di Genova Parcheggi Spa.