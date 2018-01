Elezioni politiche: Rispetto per tutti gli Animali raccoglie le firme per presentarsi il 4 marzo

Loano. Sono 75 i simboli ammessi tra quelli consegnati lo scorso weekend al Viminale dai partiti che intendono partecipare alle elezioni politiche del 4 marzo.

Tra di essi c’è quello di un nuovo movimento che mette al centro del suo programma la difesa per gli animali. Si tratta di ORA – Rispetto per tutti gli Animali, una lista completamente autonoma e che non si appoggia a nessun partito.

Per potersi presentare in Liguria, necessita di un numero minimo di firme. La raccolta, per le persone residenti da Ventimiglia a Genova Sampierdarena e relativo entroterra, si svolge presso il municipio di Loano. Si potrà firmare domani, giovedì 26 gennaio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 16, e venerdì 27 gennaio, solamente dalle 9 alle 13.

Occorre un documento di identità e, per chi non è residente a Loano, anche il certificato di iscrizione alle liste elettorali.

“ORA – Rispetto per tutti gli Animali – spiegano i portavoce del movimento – nasce dall’esigenza di tutti i cittadini che ritengono siano maturi i tempi affinché si prenda piena coscienza dell’importanza dell’ambiente e dei diritti degli animali. È giunto il tempo di considerare gli animali come esseri senzienti, capaci di sentimenti e portatori di diritti pari all’uomo. Giungere a questa consapevolezza è un grande atto di civiltà e di crescita, significa ampliare i nostri valori e avere maggiore attenzione per ciò che ci circonda. Tutto ciò comporta un modo di porsi diverso e più responsabile, dove non c’è più spazio per sfruttare gli animali, violentare la natura, promuovere il superfluo e l’effimero. Ora come non mai, occorre delineare delle nuove e imprescindibili linee guida, prima che si perda l’equilibrio e la possibilità di evolverci in una civiltà migliore”.