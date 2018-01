Elezioni, Luigi Morgillo nominato coordinatore ligure per l’Udc

Liguria. L’ex assessore regionale Luigi Morgillo è stato nominato coordinatore della campagna elettorale per l’Udc in Liguria.

La nomina è arrivata dal segretario politico del partito, l’onorevole Lorenzo Cesa.

Morgillo in passato ha già ricoperto la carica di vice coordinatore regionale di Forza Italia, ed è stato attivo in Regione Liguria come consigliere, assessore (alle Politiche Sociali e all’Edilizia, dal 2002 al 2005) e vicepresidente del consiglio(dal 2008 al 2010).