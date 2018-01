Elezioni, i candidati de Il Popolo della Famiglia: “Il 3% ampiamente alla portata”

Provincia. Il Popolo della Famiglia, movimento pro-family di ispirazione cristiana che ha per segretario Gianfranco Amato (presidente dei Giuristi per la Vita), sarà presente alle prossime elezioni politiche in Liguria come in tutta Italia.

“E’ stato un successo – ha dichiarato il coordinatore regionale Stefano Arrighi – frutto dell’impegno di tantissime persone: mamme, papà, nonni e semplici cittadini”. Il Popolo della Famiglia conta così di “battere l’oscuramento mediatico” e di raggiungere la soglia del 3% nazionale per entrare in parlamento. “I sondaggi già ci dicono che, ora che i media non potranno più nasconderci alle persone – aggiunge Arrighi – il risultato sarà ampiamente alla portata”.

Il movimento per la famiglia di Gianfranco Amato, che già conta alcuni amministratori e consiglieri comunali eletti negli enti locali italiani, in Liguria presenta come capolista per il Senato Salvatore Angelo Pintus. Dietro di lui Maria Cutrupi, Luigi Paparo e Maria Cardello. La stessa Maria Cardello sarà anche la candidata del collegio uninominale di ponente, Emilia Cristina Canossa in quello di levante e Pintus in quello di Genova.

Per la Camera, numerosi sono i candidati che furono presenti al Family Day 2016. Nel collegio di Ponente sarà capolista Giuseppe Iraci Sareri detto Nino, dietro di lui Maria Dulbecco, Giuseppe La Gamba e Graziella Dallafiora. Maria Patrizia Selvaggi guiderà invece la lista del collegio di Levante, completata da Gianluca Valpondi, Maria Carlotta Coppola e Paolo Tollis. Per l’uninominale, nel collegio imperiese (che coinvolge anche la nostra provincia fino ad Albenga) correrà Angelo Galleri, in quello savonese Franco Melchiorre; gli altri candidati saranno Silvana Ghelfi (collegio 3), Gianluca Valpondi (4), Giovanni Russo (5) e Maria Patrizia Selvaggi (6).