Elezioni 2018, Sara Foscolo (Lega Nord) lancia la sfida: “Onore e grande impegno, occasione importante”

Pietra Ligure. “Cari amici, come avrete probabilmente letto, è ufficiale: sono candidata alla Camera per la Lega Nord alle elezioni politiche del 4 marzo. Per me è un grande onore e un grande impegno, una sfida importante che affronterò senza paura, perché credo fermamente che questa sia l’occasione giusta per cambiare finalmente il nostro Paese!”. E’ il messaggio lanciato questa mattina dal vice sindaco di Pietra Ligure Sara Foscolo, candidata per il Carroccio alle prossime elezioni politiche.

“Devo ringraziare per questa opportunità tutti quelli che hanno creduto in me, il nostro Capitano Matteo Salvini, il nostro segretario nazionale Edoardo Rixi, il nostro segretario provinciale Roberto Sasso del Verme. Un grazie speciale a tutti quelli che in queste ore mi stanno chiamando e massaggiando per esprimermi stima e sostegno”.

“È un’opportunità senza precedenti per il nostro territorio, per la Liguria e per tutto il paese. Sono pronta a mettere in campo tutto il mio impegno per contribuire a far vincere il centrodestra e aiutare Matteo Salvini. E per questo avrò bisogno di tutto il vostro aiuto. So di poter contare su di voi!” conclude l’esponente leghista.

Nessun commento, invece, da parte del vice sindaco e assessore pietrese sulle polemiche e lo scontro interno alla maggioranza a Pietra Ligure sulla sua candidatura alle politiche, con la richiesta avanzata da esponenti della giunta di un passo indietro rispetto ai suoi incarichi in Comune (sia in relazione alla campagna elettorale, quanto per una sua probabile elezione in Parlamento). Una brutta gatta da pelare per il sindaco Dario Valeriani, impegnato in una non facile mediazione: e per il ruolo di vice sindaco, in caso Valeriani decida un congelamento delle deleghe per la Foscolo, spazio ancora alle donne, con in pole l’attuale assessore Daniela Frumento, oppure la scelta potrebbe ricadere sul consigliere di maggioranza Paola Carrara.