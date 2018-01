Elezioni 2018, Rixi punge Forza Italia: “Noi candidati del territorio, loro paracadutati”

Liguria. “Ecco perché Salvini deve essere premier, perché è più affidabile dell’altro”. Non usa mezzi termini Edoardo Rixi, assessore regionale allo Sviluppo economico e vicesegretario della Lega, nonché sicuro candidato alle elezioni politiche e probabile futuro sottosegretario in caso di vittoria del centrodestra, nel commentare le decisioni all’interno della coalizione, rimarcando la differenza tra la linea del Carroccio e quella seguita da Forza Italia.

L’altro è Silvio Berlusconi. Che premier, per la legge Severino, non potrà essere, ma che potrebbe comunque mettere bocca sul presidente del consiglio – in caso di vittoria – se Forza Italia dovesse prendere un voto in più degli alleati del Carroccio. “Meno affidabile di Salvini”, secondo Rixi, perché non avrebbe tenuto conto delle esigenze del territorio nella composizione delle liste elettorali, “paracadutando” in Liguria nomi nazionali, come quello dell’ex deputata Ue Licia Ronzulli, o come quello dell’Udc Cesa, bloccando così la corsa romana di Ilaria Cavo e Marco Scajola, assessori regionali.

“Salvini invece aveva promesso liste territoriali e così sarà – afferma Edoardo Rixi – detto questo, rispetto le scelte di ogni partito, ogni partito sceglierà quelle che pensa siano le persone migliori. Certo, in questo momento, ribadisco che tra Lega e Forza Italia, Lega è l’elemento più affidabile dell’alleanza”.