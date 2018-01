Edilizia residenziale e sociale dell’ex Mattatoio: ad Alassio è partito il bando da 1,7 milioni di euro

Alassio. La provincia di Savona, per conto del Comune di Alassio, ha indetto una gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori, inerenti il complesso ex Mattatoio: programma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale e sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico.

L’appalto, del valore di circa 1,7 milioni di euro (di cui 1,2 milioni erogati dal Comune di Alassio), prevede la realizzazione di un edificio di edilizia sociale in località Poggio Fiorito (i cui alloggi saranno messi in affitto a disposizione di persone in difficoltà economica), con piano terra e quattro piani (due alloggi per ciascun piano), copertura piana con panelli solari e locale tecnico. A questo si aggiungerà una coibentazione a cappotto in lana di roccia.

Inoltre, la ditta che si aggiudicherà l’appalto si occuperà anche del restauro conservativo e della riqualificazione di altri due edifici, situati nel quartiere Fenarina, in via Pian del Moro (denominati A e B e sottoposti a vincolo monumentale), facenti parte del complesso ex Mattatoio. In questo caso i lavori prevedono recupero e restauro delle facciate, la realizzazione di una struttura intelaiata in carpenteria metallica a sostegno della copertura con struttura in legno e manto di copertura in lamiera grecata di alluminio.

Il totale dell’opera che verrà realizzata sarà di 2,2 milioni di euro (di cui 500mila euro a carico di ente comunale e Regione Liguria per progettazione, carotaggi ed altro). Si tratta però solo del primo step di un progetto molto più ampio, che prevedrà anche la realizzazione di un parco giochi per bambini.

“Esprimo soddisfazione, – ha dichiarato il sindaco di Alassio Enzo Canepa. – Finalmente siamo riusciti a portare avanti, nei tempi prestabiliti, un’operazione importante per la nostra Città. Questo progetto fornisce una serie di risposte concrete alle richieste e alle esigenze degli abitanti della zona ex Mattatoio, tra le aree più popolose di Alassio. Tutta l’amministrazione comunale ha creduto nel progetto e ha lavorato all’unisono in questa direzione, con impegno e risorse: l’investimento inizialmente previsto per il Comune era di circa 700 mila euro e ora è di circa 1.2 milioni di euro, con ulteriori step previsti. Uno sforzo notevole per l’ente. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, gli uffici comunali e l’associazione U Massatoiu per il dialogo e il supporto”.

Il disciplinare di gara, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet della provincia di Savona. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 gennaio, a mezzogiorno. L’apertura delle buste è previsto il 18 e 19 gennaio, alle 9.