Albenga. Sono quattro i calciatori del girone ligure di Eccellenza fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Niccolò Monti (Busalla) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “perché, a gioco in svolgimento e con la palla lontana, colpiva con un calcio un avversario che era a terra dopo un contrasto, senza conseguenze lesive”.

Erri Praino (Albenga), Giuseppe Bertuccelli, Davide Mozzachiodi (Valdivara 5 Terre) sono stati squalificati per una giornata.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

17 reti: Daddi (Imperia).

16 reti: Mura (Rivarolese).

13 reti: L. Corvi (Fezzanese), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre).

11 reti: S. Romei (Genova Calcio), Salzone (Ventimiglia).

10 reti: Mengali (Vado), Zunino (Pietra Ligure).

9 reti: Lorenzini (Fezzanese), Maggiore (Fezzanese).

8 reti: Lobascio (Serra Riccò), Marrale (Sammargheritese).

7 reti: Di Pietro (Vado), Sanci (Imperia), Donati (Molassana Boero).

6 reti: Anselmo (Pietra Ligure), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Sighieri (Rivarolese).

5 reti: Gaggero (Albenga), Baracco (Pietra Ligure), Liguori (Sestrese), S. Cilia, Belfiore (Sammargheritese), S. Cagliani, Compagnone, Dieci (Busalla), Chiarabini (Rivarolese).

4 reti: Costa (Molassana Boero), Gambarelli (Sammargheritese), De Persiis (Sestrese), Calcagno (Albenga), Galiera (Ventimiglia), Baudi (Fezzanese), Ilardo, Venturelli (Genova Calcio), Oliviero (Rivarolese), Rovere (Pietra Ligure), Piovano (Vado), G. Cotellessa (Busalla).

3 reti: Trotti (Ventimiglia), Marasco, M. Rossi, Nelli (Rapallo), G. Cilia (Sestrese), Re, N. Morando (Serra Riccò), Antonelli (Albenga), Guidotti (Molassana Boero), Mozzachiodi (Valdivara 5 Terre), Cupini, Zavatto (Fezzanese), Vagge, Metalla (Vado).

2 reti: Lipani, Lo Stanco (Sestrese), Poggioli, M. Montecucco (Serra Riccò), P. Oneto, Criscuolo, Casagrande (Moconesi Fontanabuona), Centino, Facello, Bottino (Pietra Ligure), Ymeri, Giglio, Castagna (Imperia), Cafferata (Molassana Boero), Mortola, Chiapperini (Sammargheritese), Mosto (Rapallo), El Caidi, Ortelli (Valdivara 5 Terre), A. Rocca, Pastorino, Licata, Perlo (Albenga), Morabito, Garrasi (Rivarolese), Lunghi (Fezzanese), Del Nero, Francesconi (Vado), Felici (Ventimiglia), Arnulfo (Busalla), Sassari, Camoirano (Genova Calcio).

1 rete: Laera, Ambrosini (Imperia), Job, Ferrante, Parodi, Piroli, Liguori (Sestrese), Cargioli, Terminello, De Martino, Gavini (Fezzanese), Grasso, Nuti, A. Naclerio, Garibotti, Ejalonibu, Iroanya (Valdivara 5 Terre), Dell’Ovo, Sanguineti, Duranti, Galluzzo, Giambarresi, Pannone, Quattrone, Ferrarotti (Moconesi Fontanabuona), M. Romei, Mancini (Molassana Boero), Puddu, Rossi (Pietra Ligure), Gallio, J. Signorini, Maucci, Cagnazzo (Sammargheritese), Simonetti, Revello, Pira, Badoino, Andreis, Caredda (Albenga), Murtas, Bortolini, Ottoboni (Busalla), Traverso, Cappannelli, Tangredi, Digno (Genova Calcio), F. Ghirlanda, Napello, Carbone, Sanguineti, Michi, Maffei, Marchi (Rapallo), Majorana, Varvicchio, Ciccia (Serra Riccò), Ferrara, Buono, Eretta (Vado), Cafournelle, A. Rea (Ventimiglia), Malatesta, Memoli, Donato, Sangiuliano (Rivarolese).

Autoreti: Giglio (pro Sammargheritese), Ottoboni (pro Fezzanese), F. Burdo, Pinna (pro Pietra Ligure), Danio (pro Busalla), Forlani (pro Sestrese), Salvarezza (pro Sestrese), Boccardo (pro Ventimiglia).