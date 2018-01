Due nuovi corsi di formazione per lavorare sulle navi di Costa Crociere come cuoco e tecnico

Liguria. Costa Crociere e la Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, in collaborazione con la Regione Liguria, presentano due nuovi corsi destinati alla formazione e all’assunzione di cuochi e tecnici dell’intrattenimento per le navi della compagnia italiana.

I corsi, completamente gratuiti in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo, si terranno presso l’Accademia Ospitalità Italiana Crociere di Villa Figoli Des Geneys ad Arenzano (Genova).

Gli studenti selezionati avranno la possibilità di accedere ad una formazione di assoluta eccellenza, che prevede sia parte teorica in aula che pratica a bordo delle navi, e di avere una prima possibilità di impiego con la compagnia di crociere numero uno in Europa. Costa Crociere si impegna infatti ad assumere almeno il 70 per cento dei partecipanti che avranno completato con successo ogni corso. Al termine delle edizioni precedenti, la percentuale di assunzioni da parte della compagnia italiana ha raggiunto comunque quasi il 100 per cento.

I corsi offrono un totale di 20 posti ognuno e si rivolgono a giovani ed adulti disoccupati o in stato di non occupazione, cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno illimitato.

Le iscrizioni per il corso dei tecnici intrattenimento sono aperte sino al 30 gennaio 2018, alle 12, mentre per i cuochi chiuderanno il 5 marzo alle 12. La domanda di iscrizione e la scheda informativa dei corsi, con i contenuti e le modalità di selezione, sono disponibili sui seguenti siti web: www.accademiamarinamercantile.it oppure http://career.costacrociere.it/courses/.

Il corso per cuochi avrà una durata complessiva di 486 ore e richiede, oltre alla buona conoscenza della lingua inglese, diploma quinquennale di scuola secondaria superiore alberghiera-indirizzo settore cucina o conseguito presso istituti professionali di stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, indirizzo settore cucina. In alternativa un diploma generico quinquennale di scuola secondaria superiore e almeno 24 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativi, oppure qualifica di operatore dei servizi di cucina triennale.

Il corso per tecnici intrattenimento prevede invece 339 ore e richiede diploma di scuola secondaria superiore, con buona conoscenza della lingua inglese.

Villa Figoli Des Geneys ospita dal novembre 2016 la sede della nuova Accademia Ospitalità Italiana Crociere, la prima scuola in Italia dedicata esclusivamente alla formazione di professionisti dell’hótellerie che lavoreranno sulle navi da crociera. La villa è circondata da un parco-giardino all’italiana di circa 35.000 m2 e dotata di una foresteria presso la quale possono soggiornare gli studenti. La struttura è dotata di 7 aule attrezzate, una biblioteca, sala esposizioni, sala arazzi multifunzionale, un’area ristorazione, un bar, una cucina e laboratori didattici di pasticceria, gelateria e panetteria per le lezioni.