Dramma della solitudine a Savona, cadavere trovato in appartamento: la vittima sarebbe morta da settimane

Savona. Dramma della solitudine a Savona, dove una persona è stata ritrovata morta oggi intorno alle 14.30 all’interno di un alloggio in via San Lorenzo 9.

A dare l’allarme è stato il padrone di casa, che da giorni non riusciva a sentire l’inquilino, il 70enne ex caposquadra Enel in pensione Bruno Ricchebono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che però una volta entrati nell’alloggio hanno fatto la macabra scoperta.

Il decesso risale apparentemente ad alcune settimane fa: il corpo è in uno stato di decomposizione talmente avanzato da rendere impossibile, al momento, capire se sia un uomo o una donna e tantomeno identificarlo con certezza come l’inquilino dell’alloggio.