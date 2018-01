Domani sera al Circolo ARCI Chapeau di Savona: Edoardo Chiesa / Presentazione live nuovo disco

EDOARDO CHIESA live

presentazione nuovo disco “LE NUVOLE SI SPOSTANO COMUNQUE”

sabato 20 gennaio 2018

Chapeau, Savona

ore 21.30, ingresso libero con tessera ARCI

Edoardo Chiesa: voce, chitarra

Damiano Ferrando: basso

Andrea Carattino: batteria

Guarda il video “Dietro al tempo”: https://youtu.be/b7mXctzckU0

***

LE NUVOLE SI SPOSTANO COMUNQUE / presentazione

Dieci canzoni di cantautorato pop interamente acustico: voce, chitarra, basso, batteria e nient’altro, se non un’attenzione al dettaglio determinante e al calore del suono ottenuti con una registrazione in presa diretta e su nastro. E’ questa la formula che Edoardo Chiesa ha adottato per il seguito del fortunato esordio “Canzoni sull’alternativa” e dopo un tour di oltre cento date in due anni. Un disco che punta tutto sull’essenzialità e sulla qualità di scrittura, tenendo ben presente la tradizione dei cantautori italiani e lasciando che sia l’alto gradiente espressivo delle canzoni a fare il resto. Edoardo ha la rara capacità di mettere in fila quelle cinque-sei parole semplici e quotidiane che vibrano sulla melodia e diventano dei piccoli tesori da tenere stretti. Il suo power-trio completa l’opera spargendo di volta in volta groove, suoni setosi e leggerezze marine.

Dreamingorilla Rec L’Alienogatto Molecole produzioni Macramè – Trame comunicative