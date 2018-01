Diocesi Savona, domenica la messa per la Giornata del Migrante

Savona. Domenica prossima 14 gennaio la 104ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che quest’anno Papa Francesco ha voluto dedicare al tema “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”.

Nell’occasione, alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore a Savona, il vescovo Calogero Marino presiederà una Messa a cui parteciperanno alcune comunità cattoliche straniere della nostra Chiesa locale. Al termine della celebrazione un momento conviviale nei locali della Chiesa con un piccolo rinfresco.

La Diocesi e in particolare l’Ufficio migrantes invitano ad aderire a questa iniziativa, a partire dalla Messa, ma non solo “Il desiderio dell’ufficio pastorale è che la Diocesi sia presente in maniera numerosa e partecipata alla celebrazione – affermano il vescovo Marino e Davide Carnemolla, direttore della Migrantes di Savona-Noli in una lettera inviata ai sacerdoti – ai parroci un invito a vivere questa giornata facendo spazio ai migranti in modo che le nostre comunità diventino sempre più luoghi dove si sperimenta la convivenza fraterna”.

La lettera e l’iniziativa del 14 vuole far inoltre conoscere alle varie comunità parrocchiali questa realtà la cui sede è presso la Casa della Mondialità di via Luigi Corsi 35.