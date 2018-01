“Come difendere gli alveari dalla varroa”: seminario a Savona organizzato da A.L.P.A.

Savona. Sabato 20 gennaio, alle 14.30, la sezione di Savona di A.L.P.A. Miele organizza un seminario ad ingresso gratuito sul tema: “Varroa: come difendere gli alveari” nella quale sarà relatore il dottor Andrea Fissore di Aspromiele. L’incontro si terrà nel centro commerciale il Gabbiano nella Sala Punto d’Incontro di via Baracca 1r a Savona.

“La varroa destructor è divenuta, da un ventennio a questa parte, il flagello degli apicoltori italiani ed europei in quanto questo acaro è in grado di portare in breve tempo l’alveare alla completa ‘distruzione’. Gli studi sulla sua natura e biologia si moltiplicano di anno in anno, con la sperimentazione di nuovi formulati, l’introduzione di tecniche particolari e con l’avvento di scoperte nuove ed importanti” spiegano dall’Associazione Ligure Produttori Apistici.

“Il Dott. Andrea Fissore, da anni impegnato nell’attività di ricerca e sperimentazione nell’ambito della lotta alla varroa, intende porre l’attenzione sulla molecola dell’acido formico in virtù delle sue risapute capacità acaricide. Avvalendosi di supporti video, per rendere la Sua esposizione comprensibile a tutti, illustrerà, sulla base dei dati da lui raccolti, l’efficacia dell’acido formico, unico principio attivo in grado di agire anche sotto l’opercolo determinando mortalità o infertilità nelle varroe in fase riproduttiva. Verrà evidenziato che trattandosi di una sostanza naturale già presente nel miele, che non lascia residui nella cera, risulta ammesso in apicoltura biologica dal Regolamento CE 1804/99. Il Dott. Fissore, con la sua esperienza professionale, sarà inoltre disponibile per rispondere ad eventuali domande formulate dai partecipanti” concludono da A.L.P.A. Miele Savona.