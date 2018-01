Albenga. Mercoledì 10 gennaio, una data che segna un nuovo tassello e rappresenta un altro step nella strategia turistica portata avanti dall’assessore al Turismo Alberto Passino che si è dato la mission di incrementare quell’importante filiera del turismo ingauno rappresentata dalle visite guidate ai tesori architettonici e culturali della città.

In queste settimane gli uffici dell’assessorato al turismo stanno preparando materiale promozionale e il personale, in vista della primavera, quando i flussi turistici legati alle crociere Costa e gli scali su Savona torneranno ad essere organizzati sia il sabato che la domenica, e quando i relativi flussi torneranno a pieno regime, con la previsione concreta di un aumento delle visite in Albenga.

Oltre ai croceristi, al turismo delle gite scolastiche, un altro fronte portato avanti dall’assessore Passino è quello legato alle guide che accompagneranno i croceristi, ma anche semplici comitive di turisti. Il gruppo di dieci guide turistiche presenti oggi in città è stato accompagnato in tutto il centro storico dove ha potuto vistare i Musei, scoprire curiosità sui tesori nascosti che consentirà loro di arricchire sempre più le conoscenze sui tanti luoghi storici che Albenga offre ai visitatori, ed avere il massimo delle informazioni a disposizione così da essere pronti per la nuova stagione turistica.

“Oltre a ringraziare Costa Crociere, vorrei ringraziare anche l’Agenzia Emotion che ha realizzato il video, l’agenzia Gioco Viaggi per le guide turistiche, i fornitori e partner che insieme all’ufficio Turismo, contribuiscono a far crescere ed emergere la realtà culturale e turistica della città di Albenga, città che ha moltissimo da offrire ai nostri turisti e che sempre più come amministrazione intendiamo valorizzare” afferma l’assessore al turismo Alberto Passino.

“Nelle scorse settimane il centro storico è stato il set di riprese video, immagine che in pochi click sapranno narrare visivamente e digitalmente l’escursione Costa che i croceristi potranno vivere visitando Albenga, una sintesi di pochi minuti densi della nostra bellezza. Un video che nel mese di gennaio entrerà a far parte dei vari canali di distribuzione Costa Crociere, raggiungendo i passeggeri direttamente nelle loro cabine” conclude l’assessore ingauno.