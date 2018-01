“De/Sidera/Prometeo”, ad Albenga un laboratorio teatrale dedicato ai giovani

Albenga. Da domenica 21 gennaio fino a giovedì 25 gennaio, dalle ore 15, in via Enrico D’Aste, 6, nel cuore del centro storico di Albenga, si svolgerà gratuitamente il laboratorio “De/Sidera/Prometeo – Studio dell’uomo contemporaneo”, tenuto dall’artista pluripremiato Oscar De Summa e rivolto a giovani del territorio.

Oscar De Summa, formato alla Scuola di Teatro della Limonaia presso il Laboratorio Nove, si è poi specializzato con due corsi di “Alta formazione per attori” di Polverigi e di Milano. Accanto al lavoro di attore, si è dedicato negli anni a quello di autore e regista. Facendo riferimento alla figura dell’attore, come attore-autore sulla scena, verrà studiata e sviluppata una consapevolezza della propria unicità all’interno dello spazio scenico, alla ricerca di una recitazione “organica” che abbia “consapevolezza” di tutti gli elementi pertinenti alla recitazione. Si cercheranno e svilupperanno tecniche per svuotarsi dai pregiudizi che potrebbero impedire una reale aderenza alla “persona” che si intende portare sul palco e verrà data molta importanza al lavoro in gruppo, nella sua dimensione di organismo.

Convinto del potere della cultura e, in particolare, del teatro contemporaneo, sempre in continua trasformazione e sempre più specchio della società odierna, Kronoteatro è da anni impegnato nella formazione permanente dei giovani, come testimoniano le numerose iniziative promosse sul territorio dall’associazione culturale ingauna.

Proprio nel percorso di alfabetizzazione ed educazione al teatro sono nati, come novità assoluta della scorsa stagione, i laboratori settimanali tenuti dagli artisti ospiti della Kronostagione: un’opportunità in più per il pubblico, nel tentativo di dare vita ad un network attivo e collaborativo, dove spettatore e attore si possano confrontare e possano ragionare insieme sulla funzione del teatro.

Il laboratorio è realizzato con il sostegno del MiBACT, della Compagnia San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2017 del bando “Performing Arts”, del Comune di Albenga e di numerosi sponsor privati.