Savona. Giornata di gare dedicata ai lanci lunghi in quel di Villa Gentile a Genova. All’appuntamento non sono mancati i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Denis Canepa si impone nel giavellotto assoluto con la misura di 54,90 metri. Tra gli Junior brilla Simone Sirello che scaglia l’attrezzo a 49,99 metri. Bene anche la neo allieva Silvia Di Gioia, terza ma con l’ottima misura di 32,52 metri, all’esordio in gara con il giavellotto da 600 grammi.

Simone Sirello è anche terzo nel disco con 35,02 metri. L’allieva Clara Degni è seconda nel peso con 9,99 metri e terza nel disco con 22.00 metri. Roberto Fazio un po’ sottotono: il suo giavellotto atterra a 39,62 metri.

Da Modena, nel meeting indoor, buone note per Martina Armenia: 9″82 il suo crono sui 60 ostacoli. Francesco Girardi corre i 60 ostacoli in 9″32 ed i 60 piani in 7″46. Il crono realizzato da Andrea Alfieri sui 60 piani è 7″63.

Infine il cross. Nel campionato Master disputatosi ieri a Le Manie buone prove per Layla Hero, terza nella classifica F35, e per Eleonora Serra, al quarto posto nella categoria F45.

Nelle foto: Eleonora Serra e Layla Hero; il podio F35 del cross.