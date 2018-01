Delicato intervento per una cagnolina: le cure pagate anche grazie alla solidarietà dei savonesi

Savona. Ci sono anche decine e decine di savonesi tra gli amanti degli animali che nelle scorse settimane hanno aiutato Perla, una bassottina di 5 anni, a sostenere un delicato intervento neurochirurgico per guarire da un’ernia che comprimeva la colonna vertebrale.

Grazie alla campagna “Uniti per Perla” sono stati raccolti fondi per aiutare la sua padrona, che vive ad Ormea con la cagnolina ed è disoccupata, a sostenere le prime spese mediche. Per continuare ad aiutare Perla nel suo percorso di guarigione servono però altri contributi.

Per questo, stasera, a Savona si terrà l’iniziativa “Un soldino per far camminare Perla”, una cena alla pizzeria “Il Nulla” di piazza del Popolo per raccogliere fondi per la bassottina. Il ritrovo è fissato alle ore 20 ed alla serata parteciperanno una delegazione di Enpa, il comitato Aree Canine di Savona ed altri amanti degli animali.

“Perla è stata operata, salvata, cammina e oggi torna dalla sua mamma umana Valerie. Avrà ancora bisogno di noi e non ci possiamo ancora fermare ma permettemi di ringraziarvi e abbracciarvi tutti virtualmente perché la vittoria è stata la nostra. Perché abbiamo dimostrato come nelll’amare i nostri animali sappiamo in eguale misura amare anche quelli degli altri e soffrire per la sofferenza altrui. Nell’aiutare Perla abbiamo anche aiutato la sua padrona ed il nostro affetto le ha restituito la fiducia nelle persone in un momento già così difficile della sua vita” il messaggio di una delle organizzatrici della catena solidale.