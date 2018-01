Dego, a breve interventi sull’asfalto e sui “guard rail killer” della statale 29

Dego. Guard rail killer tra Dego e Piana Crixia: dopo le segnalazioni del gruppo antipolitico savonese l’Anas ha inviato la risposta in merito ai futuri accorgimenti che verranno adottati lungo quel tratto della Ss29.

A fronte di ripetuti incidenti mortali, in ultimo quello della tragica scomparsa di Natasha Bartolini, che lo scorso autunno ha perso la vita proprio in quel punto tra Dego e Piana Crixia, all’Anas Spa sono arrivate richieste di intervento documentate sulla pericolosità dei guard rail e, anche, sulla presenza di frammenti in ferro al suolo.

“Dai recenti sopralluoghi effettuati a fine dicembre congiuntamente con la Polizia Stradale e dai risultati dei test effettuati, è stata confermata la sussistenza delle condizioni di sicurezza lungo il tratto della strada Statale 29 ‘del Colle di Cadibona’ in questione – scrivono dall’Anas Liguria – Il personale tecnico dell’Area compartimentale, però, essendo molto attento all’argomento ‘salvaguardia dei clienti’, al fine di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza e garantire maggiormente l’incolumità degli utenti, provvederà a breve, in corrispondenza della curva oggetto di segnalazione, ad effettuare interventi al piano viabile, ad installare lungo il margine dei visual a cascata luminosa e a valutare ulteriori provvedimenti da adottare.

Inoltre, saranno anche incrementati i controlli, mezzo più adatto per contrastare l’incidentalità, considerato che la causa più frequente e più importante di incidentalità lungo le Statali, tra cui anche la S.S. 29, è da attribuire al mancato rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e, in particolare, all’utilizzo del cellulare e alla violazione dei limiti di velocità stabiliti”.