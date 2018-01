Debutta “musa.savona.it”: il nuovo portale dei musei cittadini

Savona. A Savona arriva il nuovo sito web di “MUSA Civici Musei Savona” che si offre come un punto di partenza, uno strumento di esplorazione delle risorse culturali del territorio savonese.

“Il portale, realizzato da BAM! Strategie Culturali in collaborazione con Craq Design Studio, è un passo ulteriore nel percorso avviato alla fine del 2014, grazie all’intervento della Fondazione De Mari che aveva affidato a BAM! la realizzazione del sito web del Museo della Ceramica. Oggi quel primo sito viene affiancato dalle sezioni sulla Pinacoteca e

sulla Collezione Milani/Cardazzo, completando la panoramica sul polo di Palazzo Gavotti e dotandosi di una cornice di valorizzazione comune” spiegano da palazzo Sisto.

L’home page – musa.savona.it – presenta i due poli museali della città, il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti e il Priamàr, e le cinque collezioni in cui si articola il circuito: Pinacoteca Civica, Collezione Milani/Cardazzo, Museo della Ceramica, Museo Archeologico e Museo Pertini Cuneo.

“La sezione dedicata alla Pinacoteca Civica è la vera novità a disposizione di cittadini e turisti: oltre a raccontare la storia della collezione e il percorso del museo, consente di navigare online tra una selezione di opere, compresi alcuni capolavori della Collezione Milani/Cardazzo dedicata ai grandi autori del Novecento: tra questi Picasso, Mirò,

Fontana, Jorn, Capogrossi” spiegano dal Comune di Savona.

La gallery è costruita appositamente per facilitare l’interazione tra chi naviga e la collezione: per ogni opera un breve cenno sul contesto, l’autore o il periodo storico, e una serie di tag, ovvero etichette che collegano tra loro le opere delle per stimolare libere associazioni o scoperte inattese. Il tutto affiancato da approfondimenti curatoriali e specifiche tecniche, per soddisfare anche i visitatori più esperti.

“Un risultato importante per la promozione della Città, sfruttando le tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione. Ci tengo a ringraziare chi ha svolto questo lavoro d’eccellenza, che rappresenta un vero e proprio work in progress: il primo passo che in prospettiva potrà essere ulteriormente arricchito e raggiungere altri scenari museali. Ringrazio inoltre la Fondazione De Mari e la Fondazione del Museo della Ceramica, perché credo sia fondamentale lavorare insieme e fare squadra: in questo modo si possono offrire prodotti di qualità, per i cittadini e per i turisti” ha detto il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.