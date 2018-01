Danni alluvionali, la Regione si difende: “Solo un problema tecnico, i fondi ci sono”

Liguria. “I risarcimenti destinati alle imprese liguri danneggiate dalle alluvioni nel periodo 2013-2015 ci sono e sono stati confermati dal Capo della Protezione civile Angelo Borrelli.” A chiarirlo sono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, rispondendo così alle notizie circolate in queste ore sul mancato ottenimento dei fondi per problemi legati ad una mail certificata.

“La verità – continua l’assessore Giampedrone – è che sarebbe bastata una telefonata agli uffici competenti invece di parlare solo con l’opposizione per non creare inutili allarmismi nei confronti del territorio e delle nostre imprese”.

“Si è trattato di un problema tecnico-burocratico, che è stato immediatamente risolto – continua Giampedrone – grazie all’intervento tempestivo del presidente Toti e mio, come dimostra la nota ufficiale che ci ha inviato Borrelli del 18 gennaio scorso (in foto) in cui viene esplicitato chiaramente che i fondi per coprire i danni dal maltempo alle imprese nel periodo 2013-2015 saranno assegnati alla Liguria nel plafond disponibile per la Liguria nel 2018″.

Il gruppo Pd rincara: “Dalla risposta di Toti e Giampedrone sul caso dei mancati risarcimenti dei danni alluvionali per le imprese liguri arriva la conferma che, quanto denunciato sulla stampa, purtroppo è vero: il presidente della giunta non ha letto la pec istituzionale in cui il dipartimento di protezione civile gli comunicava che erano disponibili le risorse per le aziende colpite e danneggiate dal maltempo. A chiarire ulteriormente la vicenda c’è anche la lettera del capo della protezione civile Borrelli da cui si evince che quei soldi erano disponibili dal 2016 e che, grazie al Governo si potranno provare a recuperare nei prossimi mesi, nel 2018”.

“Insomma Toti ha fatto perdere un anno e mezzo alle imprese liguri danneggiate dal maltempo. I soldi c’erano ma lui non se n’era accorto perché non aveva letto l’e-mail istituzionale e certificata. Certo, il fatto che il governo stia provando a rimediare ai danni del presidente della giunta ligure ci rincuora, ma è incredibile che Toti abbia fatto perdere così tanto tempo alle imprese del nostre territorio. Rinnoviamo la richiesta al presidente della giunta di riferire in consiglio regionale”.