Celle Ligure. Si è svolta ieri, sabato 6 gennaio, la Corsa della Befana a Celle Ligure, giunta alla 4ª edizione.

Le previsioni meteo, piuttosto catastrofiche, e qualche probabile esubero alimentare frutto di questo periodo festaiolo hanno un po’ frenato la partecipazione. Comunque al via circa trenta befane e befani per questa iniziativa promozionale, goliardica e sportiva promossa dal Centro Atletica Celle Ligure con il patrocinio del Comune di Celle Ligure ed in collaborazione con Sporting Club Celle Pesca Sportiva, Croce Rossa PA Cellese e Run x Tutti. Sponsor tecnici Karhu e Riviera Sport, che hanno garantito un montepremi di qualità.

di 14 Galleria fotografica Celle Ligure: la Corsa della Befana









Doppietta varazzina all’arrivo: prima befana si è classificata Caterina Correale e primo befano Marco Zunino, entrambi tesserati per l’Atletica Varazze.

Tra i più giovani sprint finale che premia Leonardo Marchese su Francesco Patrone, in grande rimonta nel finale.

Vittoria tra le coppie per Anna e Giorgia Pesce, mentre la befana più bella è risultata essere Marina Torre del gruppo Team T&T.

Spettacolare nel suo travestimento il maratoneta elvetico/varazzino Beat Pete Lehmann che si è aggiudicato il premio particolare per il miglior befano.

Bravissimi anche tutti i concorrenti che hanno partecipato con grande senso dell’umorismo a questa manifestazione che, come sempre, vuole essere un momento di sport e divertimento per tutti.

Al termine bibite e, soprattutto, le celebri “chiacchere” per tutti, gentilmente offerte dallo Sporting Club Celle Pesca Sportiva.