Vado Ligure. Il Vado non interrompe la sua striscia di risultati positivi e, grazie alle reti di Michela Levratto e Ilaria Simeoni, domenica ha trionfato nella sfida di Coppa Liguria contro l’Unione Sanremo con il risultato di 2 a 1.

La vittoria ha permesso alle ragazze di mister Massimiliano Sanna di superare le matuziane in classifica e di raggiungere la seconda piazza ad una sola lunghezza di distanza dallo Spezia, quando manca una sola partita al termine della competizione. Le sanremesi scendono in terza posizione.

Le rossoblù hanno disputato una prova convincente, come conferma il tecnico Sanna: “Penso che chi ha visto la partita possa essere soddisfatto dello spettacolo a cui assistito. Faccio i complimenti anche agli avversari e sono convinto che come noi meritino un campionato più vero. Per quanto riguarda le mie ragazze sono contento della cura con la quale si sono allenate ogni seduta e per l’approccio tecnico e mentale alla gara”.

“Devo dire che se finora la difesa aveva marcato la differenza, ora anche il reparto offensivo sta tenendo qualità e quantità realizzative di prim’ordine. Ci tengo a complimentarmi con Simeoni e Levratto per i gol, ma anche con De Luca e Papa per la partita di sacrificio e con Greco per la tanta sostanza. E per la settimana prossima – conclude il mister – è previsto il rientro definitivo di Sara Gazzano. Un’arma importante su cui conto molto”.

Il prossimo impegno per le rossoblù sarà in trasferta con la Baia Alassio, domenica 21 gennaio alle ore 16, al campo Ferrando. Lo Spezia giocherà sul campo del Genoa, cercando di ottenere i 3 punti che gli garantirebbero la vittoria della Coppa Italia.

Il tabellino:

Vado: Parodi, Papa, De Luca, Spotorno, Salvo, De Mitri (s.t. 11° Iadanza), Simeoni, Danese, Greco, Bonifacino, Levratto. A disposizione: Balza, Cerruti, Bernat, Terzano, Sacco, Valle. All. Massimiliano Sanna.

Unione Sanremo: Mazzulla, De Mattia, Valentini, Mariotti, Ferrea, Allegri, Famà, Gallo (s.t. 15° Greco Polito), Cerato, Capurro, Luccisano. All. Licalsi.

Reti: p.t. 12° Levratto (V), 26° Simeoni (V); s.t. 35° Cerato (S).

La Baia Alassio invece è ormai certa della quarta posizione finale. Le ragazze condotte da Claudio Piccardo sono state sconfitte per 3 a 0 dallo Spezia.

Le alassine hanno schierato Isaul, Micone, Isoleri, Giusto, Berrino, Palmieri, Vindigni (Cugerone), Fresia (Giraldi), Capezio, Padodi, Casciano (Allegri).

La classifica della Coppa Liguria dopo 9 giornate: Spezia 21, Vado 20, Unione Sanremo 19, Baia Alassio 10, Genoa 6, Campomorone Sant’Olcese 1.