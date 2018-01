Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria: qualificazione in bilico tra Baia Alassio e Soccer Borghetto

Alassio. Mercoledì 14 febbraio e mercoledì 28 febbraio si giocheranno andata e ritorno delle semifinali di Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria.

Non è ancora stato determinato l’ordine dei campi; il San Bernardino Solferino affronterà l’Atletico San Salvatore mentre per l’altra semifinale il Campi Corniglianese attende di conoscere la sua avversaria.

Nel girone 1, infatti, la partita tra Masone e Soccer Borghetto, iniziata in ritardo per il tardivo arrivo dell’arbitro, era stata sospesa per oscurità sul risultato di 1-3. È stata così rigiocata e vinta dai biancorossi per 2 a 1. La matricola di mister Cordiale si qualificherà nel caso la Baia Alassio non vincesse con il Masone, o si imponesse per 1-0. Se finirà 2-1 per gli alassini si procederà al sorteggio; vincendo con almeno 3 reti segnate saranno i gialloneri a raggiungere la semifinale.

Vediamo tutti i risultati della seconda fase e le classifiche.

Girone 1

Soccer Borghetto – Baia Alassio 2-2

Masone – Soccer Borghetto 1-2

Baia Alassio – Masone

Classifica: Soccer Borghetto 4, Baia Alassio 1, Masone 0

Girone 2

Don Bosco – Avosso 1-0

Campi Corniglianese – Mura Angeli 5-0

Avosso – Campi Corniglianese 0-4

Mura Angeli – Don Bosco 3-2

Campi Corniglianese – Don Bosco 2-0

Avosso – Mura Angeli 0-1

Classifica: 1° Campi Corniglianese 9, 2° Mura Angeli 6, 3° Don Bosco 3, 4° Avosso 0

Girone 3

Borgo Incrociati – Atletico Quarto 1-0

Anpi Sport E. Casassa – San Bernardino Solferino 0-2

Atletico Quarto – Anpi Sport E. Casassa 1-1

San Bernardino Solferino – Borgo Incrociati 1-1

Borgo Incrociati – Anpi Sport E. Casassa 1-1

San Bernardino Solferino – Atletico Quarto 4-1

Classifica: 1° San Bernardino Solferino 7, 2° Borgo Incrociati 5, 3° Anpi Sport E. Casassa 2, 4° Atletico Quarto 1

Girone 4

Luni – Atletico San Salvatore 1-2

Rapid Nozarego – Vezzano 1-0

Atletico San Salvatore – Rapid Nozarego 1-1

Vezzano – Luni 0-2

Rapid Nozarego – Luni 0-4

Atletico San Salvatore – Vezzano 1-0

Classifica: 1° Atletico San Salvatore 7, 2° Luni 6, 3° Rapid Nozarego 4, 4° Vezzano 0.