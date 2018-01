Alassio. Ieri, giovedì 4 gennaio, sul campo del Ferrando di Alassio, dieci squadre di Giovanissimi 2004 hanno partecipato al torneo organizzato dalla Baia Alassio Calcio, nell’ambito della 13ª Coppa Città di Alassio – Winter Cup.

Dopo 22 partite, giocate sulla distanza di un tempo di 20 minuti, ha festeggiato il successo la Goliardicapolis che, nella sfida tra le due formazioni vincitrici dei gironi di prima fase, ha piegato di misura il Villafalletto, classificatosi così secondo. Terza posizione per l’Ospedaletti, quarta per la Baia Alassio.

di 14 Galleria fotografica Alassio, Winter Cup: i Giovanissimi 2004









Tutti i risultati.

Girone A

Baia Alassio – Dianese e Golfo 3-0, Levante C – Boves MdG 0-0, Baia Alassio – Villafalletto 0-1, Dianese e Golfo – Levante C 0-2, Baia Alassio – Boves MdG 1-1, Dianese e Golfo – Villafalletto 0-5, Baia Alassio – Levante C 0-0, Bove MdG – Villafalletto 0-3, Dianese e Golfo – Boves MdG 0-0, Levante C – Villafalletto 0-2.

Classifica: Villafalletto 12, Baia Alassio 5, Levante C 5, Boves MdG 3, Dianese e Golfo 1.

Girone B

Albenga – Ospedaletti 0-0, James – Caraglio 1-1, Albenga – Goliardicapolis 0-3, Ospedaletti – James 1-2, Albenga – Caraglio 0-1, Ospedaletti – Goliardicapolis 0-0, Albenga – James 2-0, Caraglio – Goliardicapolis 0-1, Ospedaletti – Caraglio 1-0, James – Goliardicapolis 0-1.

Classifica: Goliardicapolis 10, Ospedaletti 5, Caraglio 4, James 4, Albenga 4.

Finale 3°/4° posto

Ospedaletti – Baia Alassio 1-0

Finale 1°/2° posto

Goliardicapolis – Villafalletto 1-0

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti del torneo.

Baia Alassio (All. Fabio Mioso): Tornago Simone, Bruzzone Andrea, Russo Daniele, Schiano di Colella Simone, Leoni Lorenzo, Parascosso Davide, Donu Mario, Gianni Edoardo, Quartara Mattia, Jebbar Mounir, Bregolin Alessandro, Stalla Andrea, Pesenti Bonadonna Giovanni, Stiantoni Fabio.

Albenga (All. Stefano Savona): Gandolfo Nicolò, Vannozzi Alessandro, Giordano Claudio, Campodonico Mattia, Panero Matteo, Morchio Tommaso, Secco Edoardo, Graziani Gabriel, Valdiserra Mattia, Graziani Thomas, Zandonella Edoardo, Pastorino Gabriel, Monfasani Giorgio, Midouni Badre, Calabrese Pietro, Parise Alessandro.

Dianese e Golfo (All. Renis Capini): Ardissone Federico, Berisha Kleiton, Berriolo Matteo, Borri Tommaso, Chiaravalli Luca, Degl’innocenti Alessandro, Di Falco Matteo, Dulluku Albion, Gandolfo Mattia, Iarlori Lorenzo, Martini Christian, Messaoud Ayoub, Miftaraj Surgent, Ognibene Gabriele, Pastorino Matteo, Ramadani Alessandro, Scomazzon Andrea, Ugo Federico, Vianello Manuele, Zambruno Filippo, Vitale Samuele.

Ospedaletti (All. Alessandro Di Marco): Agromonte Moreno, Barbagallo Lorenzo, Bonaccorso Mattia, Canale Giovanni, D’Alessandro Marino, De Febis Filippo, Fazzini Nicola, Gatti Nicolò, Lodovici Nicolò, Praticò Alessio, Ricci Samuel, Rovere Michele, Scaramozzino Nicolò, Vitale Iacopo, Zoccali Mattia.

Levante C (All. Alessio Ottaviano): Ottonello Thomas, Zappa Lorenzo, Buscema Samuele, Persiani Massimiliano, Conti Matteo, Tortorici Gabriele, Marello Andrea, Calcagno Matteo, Contrafatto Cristian, Olivieri Jacopo, Mangano Davide, Cadè Simone, Bruzzone Mattia, Lechiara Lorenzo, Graffione Filippo.

James (All. Marco Luciani): Aguilar Michele, Arbocò Gabriele, Asborno Francesco, Bevilacqua Alessio, Borzone Francesco, Canepa Gabriele, Ghio Lorenzo, Lima Alberto, Liscio Samuele, Marchesi Luca, Nadasi Lorenzo, Petitti Angelo, Petti Lorenzo, Ragusa Mattia, Tasca Andrea, Toscano Flavio, Vergottini Mattia, Caudini Edoardo.

Goliardicapolis (All. Matteo D’Istria): Carpaneto Luca, Ciampa Davide, Rancati Federico, Silva Riccardo, Balestrero Tommaso, Lombardo Ignazio, Casagrande Mattia, Furio Luca, Manunza Matthias, La Monica Pietro, Parise Luca, Agrofoglio Leonardo, Desirello Filippo, Carnemolla Riccardo, Pasqualino Nicolò, Gerbino Samuele.

Caraglio (All. Josè Veneri): Monge Lorenzo, Riba Mattia, Bisio Edoardo, Rodella Damiano, Belliardo Alessandro, Arnaudo Alessandro, Kapaj Aron, Rinaudo Luca, Fantini Pietro, Fenoglio Michele, Galfrè Mattia, Cagnasso Nicolò, Bruno Nicolò, Migliore Alessandro, Degiovanni Matteo, Rizzotto Leonardo.

Boves MdG (All. Claudio Bertaina): Cammarota Leonardo, Ruka Matteo, Kobanca Erik, Sibbono Daniele, Casale Alloa Simone, Beraudo Filippo, Comba Thomas, Giordano Samuele, Ferrua Federico, Melillo Pietro, Vitale Simone, Bouazra Fedi, Gastinelli Tommaso.

Villafalletto (All. Lorenzo Ungaro): Arnaudo Pietro, Cosio Giacomo, Caldera Alberto, Ambrosino Giovanni, Piacenza Tommaso, Ambrosino Enrico, Ambrosino Mattia, Bianco Pietro, Bertolino Antonio, Margaria Lorenzo, Kone Lassina Junior, Isaia Lorenzo, Falciano Biagio, Mondino Vittorio, Rosso Gabriele, Marengo Matteo, Piola Tommaso, Palmieri Di Rosa Jason.