Savona/Albenga. Record di visitatori ai centri commerciali “Il Gabbiano” di Savona e “Le Serre” di Albenga nel primo giorno dei saldi invernali, iniziati oggi in tutta la Liguria. I centri commerciali del circuito Coop Liguria hanno visto un notevole incremento rispetto all’anno scorso.

Per il centro commerciale “Il Gabbiano” a Savona: “I dati relativi agli accessi presentano un incremento giornaliero + 30% in linea con quelli registrati negli anni precedenti in occasione dell’inizio dei saldi – spiega Gianluigi Sorriva, direttore del Centro Commerciale “Il Gabbiano” a Savona -. Le vendite sono partite ma assistiamo, questo il commento degli Operatori, più all’esame delle offerte che all’acquisto. La clientela è quindi presente nei punti vendita ma non si registrano valori eccezionali sia sul numero degli atti di acquisto che sul valore delle vendite. In sintesi molto interesse ma altrettanta attenzione da parte delle famiglie a non incidere sul budget prefissato”.

Per il centro commerciale ” Le Serre” ad Albenga visite sopra la media giornaliera di un 20%. Si ipotizza entro fine serata di superare le 9 mila persone. Alcuni negozi pieni da stamane alle 11. Dalle 15.30 la situazione è cambiata in meglio per gli altri. “Ci aspettiamo un forte incremento per il giorno dell’Epifania – conferma Davide Teneggi, direttore del Centro Commerciale Le Serre – quando alle 16 arriverà la Befana con una mega calza gigante di 6 metri piena di dolci e palloncini nella quale i bambini dovranno entrare e recuperare le caramelle, seguite da personale vestito a tema del centro maya che si occupa dell’evento.”