Il Consolato Mobile Ecuadoriano arriva a Savona

Savona. Domani a Savona, dalle 10 alle 15, presso la sede sociale dell’Associazione Usei di via Giacchero (angolo Corso Colombo) si svolgerà il Consolato Mobile dell’Ecuador a beneficio della comunità ecuadoriana.

Con questa iniziativa, il Consolato dell’Ecuador a Genova in collaborazione con l’associazione USEI (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia), vogliono permettere ai cittadini ecuadoriani residenti a Savona e dintorni, di beneficiare delle prestazioni consolari in loco (richiesta e rinnovo di passaporto, procure, legalizzazione di documenti, dichiarazioni giuramentate, ecc), senza dover recarsi nei propri uffici consolari.

Sarà presente insieme ai membri dello staff del Consolato dell’Ecuador a Genova, la Dott.ssa María Mercedes Guevara, Prima Segretaria Consolare e Capo del Servizio di Attenzione Integrale dei bambini ecuadoriani allontanati dalle loro famiglie.