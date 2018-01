Consiglio regionale, respinta mozione sugli introiti della tassa di soggiorno

Liguria. Con 13 voti a favore (minoranza) e 16 contrari (maggioranza di centro destra) è stata respinta la mozione, presentata da Fabio Tosi (Mov5Stelle) e sottoscritta dai colleghi di gruppo, che impegna la giunta “a ricomprendere, tra i principi che gli Enti devono rispettare in caso di applicazione dell’imposta comunale di soggiorno, l’obbligo di inviare annualmente alla Regione un rendiconto sull’utilizzo degli introiti annuali, sulla base della ripartizione del 60% e 40% per rendere tali dati accessibili ai cittadini”.

Le “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017” stabiliscono, infatti, che, in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, almeno il 60% va impegnato per la promozione dell’accoglienza della località e il 40% per il decoro della località e per investimenti infrastrutturali con valenza turistica.

L’assessore al turismo Gianni Berrino prima del voto ha espresso il parere contrario della giunta.