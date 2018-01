“Essere consapevoli del proprio ruolo sociale”: a Carcare un incontro dedicato ai giovani

Carcare. “Ai giovani ci pensano i giovani”. E’ il titolo dell’incontro pubblico dedicato alle generazioni di domani organizzato per lunedì 5 febbraio, alle ore 20.30, nella biblioteca comunale di Carcare.

L’evento, che è rivolto in particolare ai giovani carcaresi e cengesi, viene presentato così: “Non c’è momento più opportuno delle fasi elettorali per mandare dei segnali, vere e proprie risposte a tutti coloro che un giorno urlano in piazza l’irresponsabilità delle giovani generazioni e poi, per opportunità, ti strizzano l’occhio prima delle elezioni, qualunque esse siano, comprese quelle prossime comunali”.

Andrea Alloisio, giovane carcarese attivo da sempre nel mondo del sociale e dello sport, non ha peli sulla lingua per esprimere la volontà di rappresentare le esigenze dei molti giovani ragazzi e ragazze di fronte ai prossimi appuntamenti elettorali, politici e valbormidesi: “Non possiamo dare mandato a nessuno se non a noi stessi, per garantirci un futuro corrispondente alle nostre esigenze, senza con ciò, ovviamente, offendere nessuno”.

A tal fine lo stesso Alloisio, insieme a Lisa Noia, ha deciso di promuovere un incontro pubblico, indirizzato e riservato appunto alle giovani generazioni alla ricerca di un confronto diretto finalizzato ad assumere una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel contesto sociale.

Continua Lisa Noia: “Per la prima volta a Carcare e Cengio abbiamo l’opportunità di essere non più un’idea di una società futura migliore, bensì una società innovativa e concreta per il nostro presente. Il nostro obiettivo è quello di introdurre entusiasmo, consapevolezza, proposività e ambizione, nella quotidianità delle nostre comunità locali per valorizzare il patrimonio pubblico ereditato e donatici dalle generazioni precedenti”.