Coni Point savonese: ecco i quindici fiduciari locali

Savona. Per un miglior presidio del territorio, il delegato provinciale del Coni di Savona Roberto Pizzorno ha proposto al presidente del Comitato regionale ligure Antonio Micillo la conferma dei quindici fiduciari locali del Coni.

Questi preziosi referenti sul territorio curano i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborano con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni e sono di supporto per specifiche iniziative, sempre in collegamento il Coni Point savonese.

Ecco i nominativi dei fiduciari locali e le zone di competenza:

Simone Falco – Quiliano

Ambrogio Zaro – Vado Ligure

Eugenio Meini – Celle Ligure, Varazze, Albissola Marina, Albisola Superiore

Riccardo Bilotti – Andora

Pierpaolo Carle – Cairo Montenotte

Francesco Cenere – Loano, Boissano

Salvatore Finocchiaro – Finale Ligure

Giampaolo Fracchia – Alassio

Calogero Gaudenti – Ceriale

Stefano Lo Muzio – Pontinvrea, Sassello

Stefano Mentil – Albenga

Antonio Musuraca – Borghetto Santo Spirito, Toirano

Dania Nava – Osiglia

Carlo Scrivano – Borgio Verezzi, Pietra Ligure

Piero Zangani – Stellanello