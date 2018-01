Coni: Antonio Musuraca è il fiduciario per il comprensorio finalese

Finale Ligure. Per un miglior presidio del territorio, Roberto Pizzorno, delegato provinciale del Coni di Savona, ha proposto al presidente del Comitato regionale ligure la nomina di alcuni referenti locali del Coni.

Si tratta di fiduciari che curano i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborano con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni e sono di supporto per specifiche iniziative, sempre in collegamento con il Coni Point savonese.

Per la zona di Finale Ligure è stato nominato Antonio Musuraca, esperto tecnico sportivo, maestro di karate di generazioni di giovani di Borghetto Santo Spirito e Loano, che ha ricoperto prestigiosi incarichi nel mondo sportivo del comprensorio.