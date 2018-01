Nuovo Comune a Spotorno, minoranza all’attacco: “Convenzione fumosa e senza garanzie”

L’ex vice sindaco di Spotorno Francesco Riccobene, attuale consigliere di minoranza, torna all’attacco dell’attuale primo cittadino spotornese, Mattia Fiorini, sulla vicenda del nuovo Comune, da tempo in fase di stand by.

“La nostra città avrà presto un nuovo municipio? Mi auguro che l’euforia si trasformi in fatti ed in opere tese a completare definitivamente la nuova sede comunale. Anche il nostro gruppo tra le priorità programmatiche aveva previsto ogni azione plausibile finalizzata a consegnare agli spotornesi ciò che gli viene di diritto” afferma Bonasera.

“Letta la bozza di convenzione è opportuno fare alcune riflessioni: il sindaco avrebbe potuto già nel 2017 procedere alla escussione della fidejussione in quanto il disposto del TAR che cito testualmente “subordinandosi detto effetto al rinnovo della prestazione della garanzia per tutto il tempo di durata del rapporto” non fu rispettato dalla Pastorino Costruzioni che non rinnovò la fidejussione; la differenza tra l’importo attuale della fidejussione e quello originario potevano essere recuperati con un’azione legale; per l’acquisizione del manufatto era sufficiente una lettera raccomandata come previsto dall’articolo 4 comma 3 della convenzione stipulata nel 2007; la nuova convenzione, peraltro ancora da discutere in commissione urbanistica ed in Consiglio Comunale, prevede l’incasso della cifra garantita da Reale Mutua Assicurazioni per € 1.130.000 e la differenza, per arrivare ad € 1.470.000, riconosciuta al Comune di Spotorno con il trasferimento entro sei mesi di due appartamenti attualmente pignorati tale impegno senza naturale garanzia” precisa l’esponente della minoranza spotornese.

“Va specificato che nel caso in cui la controparte non liberi i due appartamenti in cambio il Comune acquisirebbe 4 magazzini che così come mi riferiscono sono di difficile alienazione”.

“Quindi la realtà oggi ci dice che al momento il sindaco nonché assessore all’urbanistica, chiude la vertenza con la Pastorino Costruzioni Sas incassando 340.000 euro in meno a fronte di una promessa, senza garanzia, ad avere due appartamenti o quattro magazzini e svincolando nel 2021 gli immobili ora affittati ad equo canone” conclude Bonasera.